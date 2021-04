Sergio Perez: "Ik heb veel geleerd over de rijstijl van Max Verstappen"

Hoewel Bahrein voor Sergio Perez niet het gelukkigste Grand Prix-weekend ooit was, kan hij met trots terugkijken op een indrukwekkende race. Nadat hij tijdens de opwarmronde tot stilstand was gekomen en vanuit de pitlane vertrok, eindigde de Mexicaan op een respectabele vijfde positie.

In een officieel persbericht van Red Bull Racing laat Perez zijn licht schijnen in het weekend op het circuit van Sakhir. "Het was een bewogen weekend. Ik dacht dat de race al voorbij was voordat we begonnen, maar we hadden het geluk dat ik de auto weer aan de praat kreeg."

"Het is altijd belangrijk om de 'slechte dagen' te maximaliseren en er het beste uit te halen, en uiteindelijk was het ook een zeer positief herstel met een aantal goede punten voor het team."

Volgens Perez zal de strijd van Red Bull dit jaar voor overwinningen niet makkelijk zijn: "Ik denk dat het heel dichtbij elkaar zal zitten met Mercedes en we zullen zien of het gevecht per circuit zal verschillen. Het zal interessant zijn om te zien hoe we daarin staan. Imola, op een heel ander circuit dan Bahrein, en om te zien hoe we ons tot hen verhouden."

Gevraagd naar wat Perez leerde tijdens het raceweekend in Bahrein, onthulde hij: "Ik heb meer geleerd over de rijstijl van Max en hoe ik met de auto moet rijden om er het meeste uit te halen. Ik denk dat dit het grootste leerpunt was: ik weet nu welke balans Ik moet zoeken tijdens een weekend."

De Mexicaan hoopt daarom komend weekend in de strijd te zijn voor de overwinning, al zal hij zaterdag een belangrijke zet moeten doen: "In tegenstelling tot Bahrein is de kwalificatie in Imola erg belangrijk omdat je daar nauwelijks kunt inhalen."