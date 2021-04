Upgrades moeten Alpine helpen: "We zoeken een paar tienden"

Marcin Budkowski, directeur van Alpine, zei dat het team een ​​paar tienden te kort komt ten opzichte van hun rivalen, maar dat er in Imola upgrades komen op de A521. Voor het F1-seizoen van 2021 hoopte Alpine te behoren tot de groep middenveld teams die strijden om de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

De eerste race in Bahrein suggereerde dat ze een kans zouden hebben, want Fernando Alonso kwam tot in Q3. Hij was op jacht naar punten tijdens de race voordat een sandwichverpakking vast kwam te zitten in het remkanaal op zijn wagen. Maar qua snelheid lijkt Alpine enigszins achter te lopen te zijn ten opzichte van McLaren, Ferrari en AlphaTauri.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Emilia Romagna zei Budkowski dat Alpine op zoek was naar een paar tienden van hun rivalen, maar voegde eraan toe dat het team in Imola een verbeterd aerodynamisch pakket op de wagen zet, net als een paar andere dingen om te testen.

"Er komt een aerodynamische upgrade op de auto voor deze Grand Prix", bevestigde hij. "Daarnaast hebben we een aantal onderdelen die we testen om te beoordelen tijdens de training op vrijdag, wat zal helpen bij het definiëren van verdere upgrades die gepland zijn voor de komende races."

"Het zal interessant zijn om te zien hoe onze auto presteert op een ander circuit, aangezien we dit seizoen alleen in Bahrein zijn geweest om te testen en voor de eerste race. Het zal ook nieuwe gegevens genereren om onze ontwikkelingsinspanningen te ondersteunen."