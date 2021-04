Marko lacht: "Vorig jaar konden jullie Tsunoda niet eens uitspreken, en nu moet hij naar Red Bull?"

Het debuut van Yuki Tsunoda is er eentje om in te lijsten. De Japanner maakte tijdens de wintertest in Bahrein al veel indruk door met zijn AlphaTauri een tweede tijd te rijden - al was dat mede omdat hij zijn DRS vroeger had opengezet dan de bedoeling was.

Zijn eerste Grand Prix-weekend eindigde op zondag met een negende plaats, en dus pakte Tsunoda 2 punten voor het kampioenschap. Na zijn goede debuutweekend zeiden experts dat hij de toekomst van Red Bull Racing zou kunnen zijn en mogelijk Sergio Perez volgend seizoen of het jaar erna zou kunnen vervangen als Red Bull ervoor kiest om de Mexicaanse coureur voor een tweede seizoen te behouden.

Red Bull-adviseur Helmut Marko moet er vooral om lachen en zegt hierover: "Vorig jaar konden jullie de naam Tsunoda niet eens uitspreken, je had het alleen over Schumacher. En nu moet hij opeens volgend jaar voor Red Bull Racing rijden?!"

Toen hij stellig werd gevraagd of Tsunoda volgend seizoen al naar Red Bull Racing zou kunnen gaan, antwoordde hij: "Laten we afwachten. We hebben de eerste van 23 races gehad. Laten we eens kijken hoe hij zich ontwikkelt. We wisten vanaf het begin dat we een ongelooflijke ruwe diamant hadden. Daar willen we zuinig mee omgaan. We kijken naar zijn ontwikkeling en nemen dan tijdig onze beslissingen."