Alonso: "Ik heb geen plan om dit seizoen races te winnen"

De plannen dat Fernando Alonso dit jaar races zou kunnen winnen konden al snel de prullenbak in. Dat zei ook Alpine-adviseur Alain Prost, die aangaf dat de Spanjaard zich ervan bewust is dat hij dit jaar niet in staat zal zijn om meer overwinningen aan zijn totaal toe te voegen.

Normaal gesproken heeft de tweevoudig wereldkampioen F1 wel een stappenplan klaarliggen, zo laat hij doorschemeren, maar dit jaar niet: "Ik heb geen plan van aanpak gemaakt om dit seizoen races te winnen. In 2018 was ik me er al van bewust dat ik misschien met de nieuwe regelgeving in 2021 terug zou kunnen komen. Het Endurance Championship en Daytona gingen toen goed."

"Met het coronavirus zijn de nieuwe regels uitgesteld tot 2022 en merkte ik dat ik dit jaar niet wist wat ik moest doen. Maar ik wist dat ik terug wilde komen omdat ik gemotiveerd ben en veel geluk heb, want toen ik besloot om van team te wisselen, kon ik dat gewoon doen, en nu heb ik besloten om terug te komen in de Formule 1."

"Dat doel heb ik bereikt en dat is een groot voorrecht, want er zijn getalenteerde coureurs die nog nooit de mogelijkheid hebben gehad om in een Formule 1-auto te rijden. Iedereen wil winnen. Volgend jaar het kampioenschap winnen is een droom die we allemaal hebben, maar we moeten afwachten. Laten we duimen dat het de goede kant op valt."