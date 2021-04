Jacques Villeneuve: "Max Verstappen staat onder druk"

Max Verstappen is voor velen een grote favoriet om dit jaar de wereldtitel te pakken. De eerste kans op een overwinning glipte door zijn vingers in Bahrein, maar over ruim een week in Imola verwachten de experts vuurwerk van de Nederlander en Red Bull.

Voormalig F1-coureur Jacques Villeneuve heeft ook altijd zijn mening klaar over Verstappen, zo ook deze keer. De 50-jarige Villeneuve, die vandaag zijn verjaardag viert, zegt dat de druk vol op de Red Bull-coureur staat.

De wereldkampioen van 1997 zei tegen Le Journal de Montreal: "De druk staat op Max Verstappen. De race in Bahrein had hij in zijn zak, maar hij wist die te verliezen. Ik kan niet wachten om te zien hoe hij zich gedraagt in de volgende races."

"Iedereen ziet hem als een toekomstig wereldkampioen, dus nu is het aan hem om dat te bewijzen."