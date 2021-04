Alpine met significante upgrade naar Imola na puntloze seizoensstart

Het team van Alpine prepareert een behoorlijk pakket vernieuwingen voor de A521 voor de eerstvolgende race, de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. De Franse renstal kan de nieuwe onderdelen goed gebruiken, want het openingsweekend in Bahrein leverde geen punten op. Alpine bevond zich op Sakhir in de achterhoede van de middenmoot.

De nadruk van het werk aan de A521 ligt op de achterkant van de auto, laat Alpine-directeur Marcin Budkowski weten. "Daar is deze winter het nodige aan veranderd door de gewijzigde reglementen en op dat vlak valt door middel van ontwikkeling van de vloer en diffuser winst te behalen. We hebben daaraan gewerkt tijdens de tests en tijdens het Grand Prix-weekend in Bahrein, en dat geldt ongetwijfeld voor alle teams. Dat werk zullen we de komende races voortzetten."

"We hebben een vrij omvangrijk pakket updates in aantocht voor Imola, dus daar beschikken we over meer nieuwe onderdelen en als het goed is ook over meer performance. Over het algemeen geldt dat we voor de eerste races van het seizoen vernieuwingen in de pijpleiding hebben."

Alpine was in Bahrein vooral zwak tijdens de sessies overdag, in de hogere temperaturen. Budkowski: "We hebben wat huiswerk te verzetten om te begrijpen waarom we in hete omstandigheden minder goed voor de dag kwamen dan in de avondsessies. In Imola en Portugal zal dit minder aan de orde zijn, maar het kan een probleem gaan vormen in de zomermaanden. Over het algemeen komen we twee tot drie tienden tekort om te knokken met de teams waarmee we wilden knokken dit jaar."