Het circuit van Zandvoort wacht nog altijd op groen licht van de overheid zodat de eerste Dutch GP in meer dan 35 jaar kan plaatsvinden. CEO Robert van Overdijk zegt dat hij nog altijd het volste vertrouwen heeft dat de race dit jaar wel door kan gaan, en niet uitgesteld hoeft te worden.

Dat is ondanks geruchten dat de races van dit jaar in Nederland, Canada en Brazilië het meeste gevaar lopen vanwege de aanhoudende coronacrisis en de besmettingscijfers.

Van Overdijk gaf in het Nederlandse tijdschrift Formule 1 toe dat de klok tikt in termen van hoeveel tijd Zandvoort nodig heeft om zich voor te bereiden op de race in september. Van Overdijk: "Het belangrijkste is dat de werkelijke kosten van de Grand Prix beginnen wanneer je begint met opbouwen."

"Kijk naar Australië vorig jaar, dat is op het laatste moment afgelast tegen enorme kosten. Dus voor die tijd wil je duidelijkheid. Zo niet, dan moet je afwegen of je het risico wilt lopen op te bouwen. Maar we denken niet dat het zover zal komen. We denken dat er op termijn duidelijkheid komt", voegde Van Overdijk eraan toe.

Positief nieuws is dat het Europees kampioenschap voetbal, dat onder andere in Nederland wordt gespeeld, zeer waarschijnlijk toeschouwers op de tribunes zal hebben, net als de Nederlandse Eredivisie vanaf eind april.