'Nieuwste editie van officiële Formule 1-game verschijnt op 16 juli'

De fans van de officiële Formule 1-game van Codemasters kunnen zich verheugen op een nieuwe editie. In de Microsoft Store heeft kortstondig de verwachte releasedatum van het spel gestaan: vanaf 16 juli ligt F1 2021 in de schappen voor last- en current-gen consoles en PC. Deze berichten zijn overigens nog niet door Codemasters of EA zelf bevestigd.

De game zal volgens de uitgelekte details een aantal nieuwe features bevatten, waaronder de speelmodus 'Braking Point'. Het zou gaan om een verhaallijn rondom de carrière van de speler. Bekende features keren ook terug in F1 2021, zoals split-screen, de loopbaan-modus van tien jaar en nog veel meer.

Codemasters legt meer focus op spelers die volledig nieuw zijn. Dat impliceert de 'Casual race option' althans, maar tegelijkertijd worden meer ervaren spelers niet vergeten dankzij de 'Expert race option'. Verder is ook de Formule 2 weer van de partij als opstapklasse.