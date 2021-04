'Max Verstappen zou Lewis Hamilton verpulveren in dezelfde auto'

Max Verstappen zou Lewis Hamilton vermorzelen als de twee teamgenoten zouden zijn. Dat is in ieder geval het gevoel dat leeft bij oud Formule 1-coureur Nelson Piquet. De drievoudig wereldkampioen deelde aan Autosport.com mede dat hij denkt dat Verstappen een veel grotere uitdaging voor Hamilton zou vormen dan diens huidige teamgenoot Valtteri Bottas.

"We mogen niet vergeten dat de Formule 1 een categorie met verschillende auto's is, wat het lastig maakt om rijders van verschillende teams met elkaar te vergelijken", steekt Piquet van wal. "Maar als Max voor Mercedes zou rijden, dan weet ik zeker dat hij Lewis zou verpulveren. Max is agressiever. Hij begaat misschien meer foutjes door die agressiviteit, maar in mijn ogen is hij beter dan Lewis. Het wordt Hamilton veel te makkelijk gemaakt om alles te winnen met Bottas aan zijn zijde."

"Het is een beetje zoals de periode waarin Nigel Mansell en ik voor Williams reden, met de rest van het veld op grote achterstand", vervolgt de Braziliaan. "Ik won de wereldtitel in 1987, maar ik reed niet meer als voorheen. Aan het begin van het jaar had ik een ongeluk gehad, waarna ik de diepte minder goed kon inschatten. Maar het ging ons zo makkelijk af, onze auto was zoveel beter dan de rest. En zo is het ook bij Mercedes, zij zijn al jaren veel beter dan de rest."

"Het is niet dat Hamilton niet goed is. Het is alleen dat hij steeds gekoppeld is aan een inferieure adjudant, de vorige (Nico Rosberg, red.) was nog slechter dan de huidige. Nico won in 2016 alleen de wereldtitel omdat Hamilton dat jaar vaak uitviel." Saillant detail: Piquet senior is de schoonvader van Max Verstappen, die sinds vorig jaar een relatie heeft met Kelly Piquet.