Mansell looft Hamilton: "Dat is fantastisch"

Lewis Hamilton maakte vorige week bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Het wordt gezien als de transfer van de eeuw en de verwachtingen zijn hoog. Nigel Mansell verwacht een groot spektakel, hij denkt dat Hamilton nog lang niet te oud is.

Hamilton verraste afgelopen week vriend en vijand door bekend te maken dat hij Mercedes na elf jaar gaat verlaten. Na dit jaar gaat hij rijden voor het team van Ferrari en hij laat een enorme leegte achter bij Mercedes. De Duitse renstal moet op zoek naar een waardige vervanger, en dat wordt nog een lastige taak. Hamilton zal op zijn veertigste plaats gaan nemen achter het stuur van de Ferrari en volgens sommigen is hij dan eigenlijk te oud.

Het Britse Formule 1-icoon Nigel Mansell vindt deze verhalen over Hamilton nogal onzinnig. Enkelvoudig wereldkampioen Mansell reed zelf ook voor Ferrari en hij werd ook op een iets oudere leeftijd wereldkampioen. Bij BBC Sport spreekt Mansell zich uit: "Mensen zeggen dat Lewis op dit moment te oud is. Hij is negenendertig! Ik won mijn wereldkampioenschap toen ik negenendertig was! Ik kon toen ook verder gaan, maar toen kwam er veel politiek om de hoek kijken. Lewis is gemotiveerd en hij heeft nog veel jaren voor zich. Dat is fantastisch."