Ricciardo na McLaren-debuut: "Had mee willen doen om de overwinning maar had geen snelheid".

Daniel Ricciardo stapte over van Renault naar McLaren en vergaarde daarmee ook direct toegang tot een Mercedes-motor. Daar droomde de Australiër eigenlijk al over sinds zijn periode bij Red Bull Racing. Nu was daar eindelijk de topmotor die hij wilde in combinatie met de goede wagen die McLaren dit jaar gebouwd heeft.

Het weekend begon voor McLaren goed op vrijdag, al zakte het team qua tempo iets terug op zaterdag. Een zesde en zevende startplaats voor Ricciardo en teamgenoot Lando Norris was waar de Grand Prix van Bahrein vanmiddag begon. Ricciardo eindigde op de zevende plaats, Norris op de vierde als best of the rest.

Strijden met Red Bull en Mercedes

Ricciardo was na afloop tevreden over het weekend in het algemeen, maar niet over de race. Hij had gehoopt om te kunnen strijden om de winst. "Ik had graag mee willen doen aan de strijd voor de overwinning. Dat klinkt inderdaad opwindend, maar daar zou ik tevreden mee zijn geweest", zo zei hij na afloop tegen Jenson Button.

"Met het weekend als geheel ben ik behoorlijk tevreden, met de race zelf niet. Ik worstelde met de snelheid tijdens de race. Dit was geen sterke race dus we hebben genoeg om aan te werken."

Imola

Hij kijkt vooral uit naar de volgende race op het circuit van Imola: "Ik hou van dat circuit en ik denk dat het circuit mij ligt. Als we naar de gegevens en data van gisteren kijken hebben we een behoorlijke topsnelheid. Dat zou ons ten goede moeten komen op Imola, dat circuit moet ook de wagen beter liggen, dus daar kijk ik naar uit."