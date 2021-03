De beste foto's van de zaterdag in Bahrein

De zaterdag in Bahrein was een dag om nooit te vergeten voor Max Verstappen en Red Bull Racing. De 23-jarige coureur pakte namelijk pole position en mag daarom vandaag vanaf P1 starten.

Voor Mercedes was het een domper, het team voelde zich verslagen na vele jaren van dominantie. Alonso viel op in zijn Alpine met een P9, Sebastian Vettel daarentegen had een erg teleurstellend resultaat.