Helmut Marko motiveert Red Bull: "Dit is hoe je het kampioenschap moet winnen!"

Max Verstappen start morgen vanaf pole position de eerste race van het seizoen 2021. De dominante kwalificatie, net als overigens de vrije trainingen, waren een teken van de kracht van Red Bull voor de rest van het seizoen - zo lijkt het. De wereldkampioenen van Mercedes hadden met 4 tienden het nakijken, en daarmee is Helmut Marko enorm blij.

De Oostenrijkse adviseur van Red Bull zei na afloop van de kwalificatie tegen ServusTV: "Ik ben enorm opgelucht. We jagen al sinds 2014 op Mercedes. De risico's die we daarbij hebben genomen de afgelopen jaren werpen nu eindelijk hun vruchten af. Ik ben enorm gelukkig met dit resultaat."

"Het rondje van Max was fantastisch. Hij haalde alles uit de auto. Hij laat hiermee niet alleen zijn eigen potentieel zien, maar ook van de auto en de Honda-motor."

"Dit moment is heel belangrijk voor het team. Dit is de enige manier hoe je het kampioenschap moet winnen. Je moet laten zien dat je vanaf het begin competitief bent en mee kan doen voor poles en overwinningen. Hopelijk gaat er morgen niets mis bij de start en kunnen we daarna controleren en naar de zege rijden."