Charles Leclerc: "Erg onder de indruk van snelheid AlphaTauri"

Ferrari lijkt weer terug op de weg richting de top van het F1-veld al zat het niet meteen kunnen strijden met Mercedes en Red Bull Racing. Toch zijn de eerste tekenen van herstel zichtbaar geworden tijdens het eerste GP-weekend in Bahrein. Charles Leclerc kwalificeerde zich als vierde, terwijl teamgenoot Sainz op de achtste positie zal starten.

Charles Leclerc zei de tweede startrij niet te hebben verwacht aangezien Ferrari worstelde met balansproblemen tijdens de trainingen.

De Monegask zei na afloop tegen Sky Sports: "Ik weet niet hoe het er van buitenaf uitzag, maar ik heb dit weekend enorm geworsteld. Tijdens de trainingen worstelde ik met de auto, maar in het algemeen was het rijden met de auto lastig."

"Ik weet van binnen dat ik een goede ronde zou kunnen rijden, maar je weet nooit of het je lukt. Toen de kwalificatie begon bouwde ik het tempo op en slaagde erin die ronde te rijden waar ik erg blij mee ben. Ik worstelde een beetje met de achterwielen in bocht 13 maar was erg blij aan het einde van de ronde."

Snelle AlphaTauri

De grote bedreiging voor morgen lijkt echter AlphaTauri te zijn met Pierre Gasly op de vijfde plaats. Gasly start met de gele banden, terwijl de Ferrari's op de zachte banden zullen starten.

Leclerc twijfelt of hij in staat is om het gevecht met Gasly te winnen: "Ik moet zeggen dat ik gisteren behoorlijk onder de indruk was van AlphaTauri, ze waren gisteren vrij snel op het racetempo. Ze beginnen morgen ook op medium-banden dus het wordt lastig om ze te verslaan. Ons doel is om te proberen onze positie te behouden. De top drie is realistisch gezien nog niet bereikbaar, maar met de vierde plaats zou ik tevreden zijn."