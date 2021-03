Herboren Pierre Gasly ontzettend blij met vijfde plek voor AlphaTauri

Pierre Gasly heeft het verleden achter zich gelaten, zo liet hij eerder deze week nog eens weten. Zijn nieuwe hoofdstuk bij AlphaTauri doet hem goed en dat is ook al te merken sinds vorig jaar, waarbij hij de onverwachte maar prachtige overwinning in Monza wist te scoren.

Dit jaar lijkt AlphaTauri net als Red Bull Racing te profiteren van meerdere aspecten. De nieuwe Honda-motor bezit zeer veel paardekrachten en zou op gelijke hoogte staan met Mercedes, terwijl de reglementen voor dit jaar ook enigszins zijn aangepast. Juist de wagens met een hoge wegligging zoals Red Bull en AlphaTauri, zouden hiervan profiteren.

Tijdens de kwalificatie was het Yuki Tsunoda die in de eerste sessie de tweede tijd wist te rijden. Uiteindelijk vond hij in de tweede sessie zijn waterloo maar teamgenoot Pierre Gasly mocht naar de derde sessie om de top 10 startposities te bepalen.

Druk stond erop

Een vijfde plaats en dus de derde startrij is een zeer goed begin voor het kleine Italiaanse team. De Fransman is uiteraard dolblij: "Om eerlijk te zijn ben ik echt enorm blij met deze eerste kwalificatie van het jaar. Het is altijd goed om een beginpunt te hebben zoals dit en de start van het seizoen is opperbest begonnen."

"We hadden die vijfde plaats niet verwacht om eerlijk te zijn. We wisten dat we een sterk pakket hebben maar de vijfde plaats te rijden is erg goed. We hadden zeker niet verwacht dat we Q2 zouden doorkomen op de medium-banden. Hopelijk geeft ons dit een voordeel tijdens de race van morgen. De druk stond erop en was hoog maar we doen mee in het middenveld!"