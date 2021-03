AlphaTauri verbreekt avondklok om door te werken aan wagen Tsunoda

AlphaTauri is het eerste team van 2021 dat dit seizoen de avondklok doorbreekt nadat ze in de tweede vrije training een probleem ontdekten aan de auto van Yuki Tsunoda. Het zusterteam van Red Bull ontdekte een systeemprobleem met betrekking tot de Honda-krachtbron in de slotfase van de tweede vrije training en de FIA ​​bevestigde dat ze de hele nacht hebben gewerkt om het probleem op te lossen.

Gelukkig voor AlphaTauri is het doorbreken van de avondklok echter niet ten koste gegaan van een gridstraf voorafgaand aan wat Tsunoda's eerste Formule 1-race zal worden. Elk team mag twee keer per seizoen een avondklok verbreken zonder te worden bestraft, terwijl het PU-element dat moest worden hersteld niet één van de zes componenten is die onderhevig zijn aan sancties.

De FIA-verklaring luidde: "Gisteravond was het teampersoneel van AlphaTauri, die betrokken zijn bij het onderhoud van de auto, binnen de grenzen van het circuit gebleven toen iedereen officieel van het circuit af moest zijn. Dit was de eerste van de twee individuele uitzonderingen die zijn toegestaan ​​voor het AlphaTauri-team tijdens het Formule 1-kampioenschapsseizoen 2021 en daarom zal er geen actie worden ondernomen."

Jonathan Eddolls, hoofd race-engineering van AlphaTauri, maakte eerst duidelijk dat het team iets zag met de auto van Tsunoda wat niet goed was. Hij zei: "Helaas zagen we iets in de gegevens van Yuki's auto waar we ons niet goed bij voelden, dus we haalden hem uit voorzorg naar binnen, maar dit was slechts een paar minuten voor het einde van de sessie, dus daardoor werd het probleem niet opgelost. Hierdoor moesten we langer doorwerken en verbraken we de avondklok."