'F1-races in Canada en Nederland kunnen ook dit jaar gecanceld worden'

Zak Brown heeft aangegeven dat een paar races van de momenteel geplande kalender voor 2021 zouden kunnen wegvallen. Het lijkt aannemelijk dat de McLaren-supremo zowel verwijst naar de Canadese F1 race in Montreal als de Dutch GP in Zandvoort - twee races die vorig jaar ook werden afgelast.

Quarantaine problemen

Het probleem in Canada is dat de regering erop aandringt dat alle reizigers 14 dagen in quarantaine moeten blijven - een onmogelijke taak voor de F1 aangezien de race een week na de GP in Baku plaatsvindt.

Montreal-promotor Francois Dumontier vertelde La Presse Canadienne: "Kan de zevendaagse quarantaine voor NHL breder worden toegepast? Ik weet het niet. Maar zelfs zeven dagen zou voor ons niet werken."

Hij zei dat een tweede opeenvolgende afgelasting van de race geen ramp zou zijn omdat Montreal een contract heeft tot 2029. "Maar het zou weer een klap zijn voor ons als organisatie. We zullen het eerste deel van de kalender nauwlettend in de gaten moeten houden, tot aan Silverstone, want het kan zijn dat sommige Grands Prix niet doorgaan", voegde Dumontier eraan toe.

Hij zei ook tegen de Canadese omroep RDS: "We hebben met de autoriteiten afgesproken dat het lot van de race volgende week zal worden bepaald."

Zandvoort heeft tijd nodig

De andere race waar ernstige twijfel over bestaat, is de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort. Tegenover BNR Nieuwsradio zei Robert van Overdijk: "We hebben tijd nodig om de organisatie op te bouwen, dus op dit moment weten we niet of het kan of niet."

"Als je naar de situatie van dit moment kijkt, is het niet mogelijk. Maar we zijn er nog steeds zeker van dat het in september mogelijk moet zijn."

Van Overdijk refereert aan de Nederlandse vicepremier Hugo de Jonge, die onlangs verklaarde: "Iedereen op 1 juli gevaccineerd kan zijn. Welke maatregelen daarna nog gelden, is aan de regering."

Speculaties Zak Brown

Ondanks de onzekerheid zegt McLaren-baas Zak Brown dat de Formule 1 het zal redden. "De Formule 1 heeft vorig jaar geweldig werk geleverd en ik twijfel er niet aan dat we van maart tot december zullen racen. We missen misschien één of twee races, maar als we 20 races rijden, dan hebben we een prima kalender. Het hangt af van het vaccinatieproces, maar ik ben ervan overtuigd dat we minstens 20 races zullen hebben."

McLaren-teambaas Andreas Seidl zei tegen RTL: "We zijn flexibel. Er kunnen last-minute wijzigingen in de kalender plaatsvinden, zoals we vorig jaar zagen."