Twee teamleden van Aston Martin in isolatie na positieve coronatest

Twee teamleden van Aston Martin zijn in Bahrein positief getest op het coronavirus. Het tweetal is in isolatie geplaatst en afgezonderd van de rest van de Britse renstal. Een woordvoerder van Aston Martin liet aan Racefans.net weten dat het team alle benodigde voorzorgsmaatregelen neemt.

Vorig jaar ging het team door het leven als Racing Point en ook toen kreeg de renstal meermaals te maken met coronabesmettingen. Zo moesten coureurs Sergio Perez en Lance Stroll allebei minstens één keer verstek laten gaan bij een Grand Prix na een positieve coronatest. Later in het seizoen zijn nog vier coronagevallen geconstateerd bij Racing Point, zo gaf teambaas Otmar Szafnauer toe.

Die lijn zet het team onder de vlag van Aston Martin vrolijk verder. Het is onduidelijk of personeel van de Britse renstal in is gegaan op het aanbod van de regering van Bahrein om iedereen in de Formule 1-paddock te vaccineren tegen het coronavirus.