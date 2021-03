Dan Ticktum blijft als ontwikkelingscoureur aan Williams verbonden

Het team van Williams heeft het contract met ontwikkelingscoureur Dan Ticktum verlengd. Ticktum combineert zijn werkzaamheden voor de Britse renstal dit jaar weer met racen in de Formule 2. In de hoedanigheid van ontwikkelingscoureur zal de 21-jarige Brit vooral tijd in de simulator van Williams doorbrengen om op die manier een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de FW43B.

Ticktum: "Ik ben heel blij om mijn rol als ontwikkelingscoureur bij Williams een vervolg te geven. Het wordt leuk om meer op de circuits betrokken te raken bij het team, aangezien dat vorig jaar niet echt mogelijk was. Ik kijk ernaar uit om de renstal op elke mogelijke manier te ondersteunen en ik ben gefocust voor komend seizoen. Ik voel me bevoorrecht en gelukkig om Williams te mogen vertegenwoordigen."

Namens Williams vult teambaas Simon Roberts aan: "Het is geweldig om de samenwerking met Dan als onze ontwikkelingscoureur voort te zetten. Hij is een opwindende jonge coureur die bulkt van het talent, gestaafd door onder meer zijn twee opeenvolgende overwinningen in de Macau Grand Prix en zijn indrukwekkende debuutseizoen in de Formule 2. We weten uit eigen ervaring over welke vaardigheden hij beschikt en Dan heeft vorig jaar een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van onze auto. We kijken ernaar uit om hem dit jaar verder te zien groeien als coureur."