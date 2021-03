Haas F1 introduceert de enige update van dit seizoen in Imola

Haas F1 Team zal weinig tijd en middelen in de verdere ontwikkeling van de VF-21 steken. De Amerikaanse renstal wil zo min mogelijk energie verspillen aan de auto voor dit jaar, alle aandacht gaat uit naar de bolide voor 2022. Er zit één pakket vernieuwingen voor de VF-21 in de pijpleiding en die komt al tijdens het tweede Grand Prix-weekend van 2021, op Imola.

"We hebben nog wat ontwikkelingen op komst die we in Imola zullen introduceren, maar dat is gelijk de laatste stap voor de huidige wagen", begint Haas-teambaas Günther Steiner. "Het betreft een aantal kleinere onderdelen, geen grote veranderingen om eerlijk te zijn. Het zijn kleine componenten die niet op tijd klaar waren voor dit weekend. Die onderdelen zitten in Imola op de auto, maar zoals eerder reeds aangegeven zullen we de auto daarna niet meer veranderen."

Haas F1 Team gebruikte deze winter ook geen ontwikkelingstokens voor de VF-21, terwijl de overige renstallen dat wel deden. Tijdens de wintertest in Bahrein twee weken geleden was de snelste tijd van de Amerikaanse renstal 1,4 seconde langzamer dan de snelste tijd van de VF-20 tijdens het Grand Prix-weekend op deze lay-out van Bahrain International Circuit in 2020.

Toch houdt Steiner vol dat er wel degelijk het nodige is veranderd aan de VF-21. Op een vraag van Racefans.net antwoordde hij: "De vloer is aangepast en we hebben een nieuwe voorvleugel. Het bodywork is onder handen genomen vanwege de nieuwe motor. De remmen zijn ook gewijzigd. Als je alles bij elkaar optelt, is er best veel veranderd aan de auto ten opzichte van vorig jaar."