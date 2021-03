FIA trommelt Emanuele Pirro op als extra steward voor Bahrein 2021

Emanuele Pirro is door de internationale autosportbond FIA opgeroepen om de stewards bij te staan tijdens de Grand Prix van Bahrein. Sinds zijn eerste keer in Abu Dhabi 2010 vertolkte de Italiaan de rol van adviseur van de wedstrijdleiding veelvuldig.

Pirro heeft zelf in de Formule 1 gereden. In 37 Grands Prix namens Benetton en Scuderia Italia scoorde hij drie punten. Meer furore maakte hij in de 24 Uur van Le Mans. De 50-jarige Italiaan schreef de lange afstands-race vijf keer op zijn naam.

De andere stewards dit weekend in Bahrein zijn Tim Mayer, Richard Norbury en Mazen Al-Hilli.