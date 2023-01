Advies voor Ferrari: "Een revolutie zou op dit moment niet goed zijn"

Het team van Ferrari werkt vanaf dit jaar met een nieuwe teambaas in de persoon van Frédéric Vasseur. De Fransman kwam eind vorig jaar over van Alfa Romeo en is de opvolger van de vertrokken Mattia Binotto. Hoe Vasseur het gaat doen is nog niet duidelijk maar volgens Emanuele Pirro is een revolutie niet wenselijk.

Het team van Ferrari nam afscheid van Binotto na een lastig seizoen in 2022. De Italiaanse renstal won wel weer Grands Prix met Charles Leclerc en Carlos Sainz, maar viel daarnaast ook flink tegen. Ze verloren de titelstrijd van Red Bull Racing en dat werd mede veroorzaakt door tactische misperen en vooral pijnlijke betrouwbaarheidsproblemen. Het kostte Binotto uiteindelijk de kop en Vasseur krijgt nu de kans.

Oud-coureur Emanuele Pirro denkt dat er niet al te veel anders moet gaan bij het team van Ferrari. Pirro roept dan ook op om het hoofd koel te houden. De voormalige coureur deelt zijn opinie in gesprek met het Italiaanse medium Corriere dello Sport: "Een revolutie uit proberen zou op dit moment niet goed zijn. In plaats daarvan hebben ze een man aan de top nodig die het bestaande potentie los weet te krijgen. Dit moet het laatste stapje worden richting het winnen van de titel."