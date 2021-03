Alle rijders aan bod bij persconferentie op donderdag in Bahrein

De internationale autosportbond FIA heeft het schema voor de persconferenties voor de Grand Prix van Bahrein 2021 bekendgemaakt. Donderdag komen de rijders aan het woord, vrijdag is het de beurt aan de teambazen en directeuren en na zowel de kwalificatie als de race spreekt zoals gebruikelijk de top drie uit die sessie.

De FIA trapt het nieuwe Formule 1-seizoen morgen af met een virtuele persconferentie met alle twintig coureurs. De persconferentie begint om 16.00 uur lokale tijd, dat is 14.00 uur Nederlandse tijd. Het gaat in tweetallen, per team, die om de beurt de vragen van journalisten en verslaggevers zullen beantwoorden. Het geheel duurt tot 19.35 uur lokale tijd, 17.35 uur Nederlandse tijd.

Op vrijdag schuiven dan McLaren-directeur Zak Brown, Mercedes-teambaas Toto Wolff en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner aan. Het andere drietal bestaat uit Alpine-directeur Laurent Rossi, Toyoharu Tanabe van Honda en Williams-directeur Jost Capito. Deze persconferentie begint eveneens om 16.00 uur lokale tijd, 14.00 uur Nederlandse tijd.