'Als het dit jaar niet lukt, moet Max Verstappen weg bij Red Bull Racing'

Max Verstappen hoopt komend seizoen eindelijk een serieuze gooi naar de titel te kunnen doen en de voortekenen zijn in ieder geval goed. Red Bull Racing kwam tijdens de enige wintertest ter voorbereiding op de nieuwe jaargang sterk voor de dag. Zou dit eindelijk het jaar zijn dat de Oostenrijkse renstal echt een bedreiging vormt voor de heerschappij van Mercedes?

Zo niet, dan kan Verstappen het beter bij een ander team proberen. Dat is althans de mening van oud-coureur Martin Brundle, tegenwoordig analist voor Sky Sports. Verstappen verruilde Scuderia Toro Rosso in 2016 voor Red Bull Racing en begint dit weekend dus aan zijn vijfde volledige seizoen in dienst van de hoofdmacht van Red Bull. In al die jaren is zijn werkgever er nog niet in geslaagd een bres te slaan in de dominantie van Mercedes.

Verstappen ligt nog tot en met 2023 vast bij Red Bull Racing, maar dat contract bevat clausules. Brundle adviseert de Nederlander zijn heil elders te zoeken als hij dit jaar opnieuw geen gooi naar het kampioenschap kan doen. "Ik weet zeker dat Max de titel wil winnen met Red Bull Racing. Als hij denkt dat ze, samen met Honda en de Red Bull-interpretatie van die motor voor de komende jaren, daar niet in zullen slagen en de performance valt tegen, dan zal hij vertrekken."

"Dan moet hij eigenlijk ook weg bij Red Bull Racing. Want dit is al zijn zevende seizoen in de Formule 1 en hij heeft nog niet eens mogen ruiken aan een kampioenschap. Iedereen weet dat Max een kampioen in de dop is, dus ik denk dat hij Red Bull Racing de rug toekeert als het komend seizoen weer niet lukt. Hij zal hopen dat Red Bull Racing de oplossing in handen heeft voor de toekomst", deelde Brundle aan Express mede.