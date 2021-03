Toto Wolff weigerde vaccinatie in Bahrein en legt uit waarom

Toto Wolff heeft uitgelegd waarom hij de kans op een coronavaccinatie in Bahrein, de plaats van de start van het nieuwe F1-seizoen, afwees. Autoriteiten in het land van het Midden-Oosten boden een vaccinatie tegen het coronavirus aan voor iedereen die in de F1 werkt en in Bahrein aanwezig was om te werken tijdens de testsessie voorafgaand aan het seizoen en ook tijdens de Grand Prix van Bahrein, waardoor er voldoende tijd zou zijn om beide doses te ontvangen.

Hoewel de Formule 1 zelf zei dat ze de kans zouden weigeren omdat ze niet in de wachtrij wilden staan ​​voor degenen die het harder nodig hebben, hebben sommige teams waaronder Ferrari, het aanbod geaccepteerd omdat hun teamleden in 2021 de hele wereld over zullen reizen.

Wachten tot oproep

Mercedes mede-eigenaar en teambaas Wolff, die eerder deze winter corona opliep, sluit zich echter aan bij het standpunt van het F1-management en wacht liever tot hij wordt opgeroepen voor de prik door de NHS in Engeland aangezien hij daar woont.

"In Engeland hebben we een relatief goede campagne om mensen in te enten en veel mensen in het team zijn al ingeënt want die hadden al een oproep gehad", zei Wolff tijdens een interview met de Oostenrijkse omroep ORF.

"Ik denk dat het goed is om niet meteen vooraan te moeten staan. Daarom heb ik voor mezelf besloten om te wachten als ik aan de beurt ben."

Corona Hamilton

Mercedes-stercoureur Lewis Hamilton liep vorig jaar tijdens het seizoen een coronabesmetting op. Daardoor kon hij niet deelnemen aan de Grand Prix van Sakhir, waar hij werd vervangen door George Russell.