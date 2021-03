Russell verwacht voor zomerstop beslissing van Mercedes over 2022-stoeltje

George Russell gelooft dat Mercedes voor augustus van dit jaar een beslissing zal nemen over de stoeltjes voor 2022, en tevens daarbij of de Brit zal toetreden tot het team als racecoureur. Russell werd eind 2020 in de schijnwerpers gezet toen hij uitblonk als invaller tijdens de Sakhir Grand Prix doordat Lewis Hamilton vanwege een coronabesmetting aan de kant moest blijven.

De Brit werd beroofd van een sprookjesachtige overwinning door een zeldzame fout van Mercedes tijdens de pitstop en vervolgens een lekke band. Maar zijn optreden als vervanger van Hamilton versnelde de lokroepen om hem te promoveren naar Mercedes.

Russell is lid van de opleiding van Mercedes. Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas lopen aan het einde van het seizoen allebei uit hun contract, terwijl ook de deal voor drie seizoenen van Russell met Williams dit jaar afloopt.

Tweede familie

Tegen PA News Agency zei Russell: "Mijn relatie met Mercedes en teambaas Toto Wolff is sterker dan ooit. Ze kennen de situatie. Ze weten dat ik wil vechten voor overwinningen en kampioenschappen. Ze zagen wat ik kon in Bahrein."

"Ik moet me op mezelf concentreren en ik hoef ze niet lastig te vallen om te zeggen hoe goed in ben. In het verleden heb ik altijd geprobeerd dingen voor elkaar te krijgen, maar nu is het anders. Ik werk nu zes jaar met Mercedes, ze zijn mijn tweede familie, en als het gebeurt, gebeurt het vanzelf."

"Het zal niet langer duren dan de zomervakantie (in augustus) voor alle betrokken partijen; Mercedes, Williams en voor alle coureurs. Tenzij er de komende zes maanden bizarre dingen gebeuren, weet Mercedes in welke positie ik zit. Ik word jaar na jaar sterker en ik geloof dat ik op een niveau ben en klaar om te vechten voor overwinningen en wereldkampioenschappen."

"We zullen het moeten zien. Formule 1 is een grappig bedrijf en ik neem niets als vanzelfsprekend aan.​"

Geen gesprek met Hamilton

Gevraagd of hij Hamilton had gesproken sinds hij hem had vervangen bij de Grand Prix van Sakhir, antwoordde Russell: "Nee, helemaal niet. We hebben niet gesproken. Mijn relatie met Lewis is overigens prima. Ik weet niet wat ik verwachtte, en of ik verwachtte dat hij iets zou zeggen na de race. Maar ik weet evenmin hoe ik me zou voelen als iemand bij Williams zou gaan rijden in mijn stoeltje."