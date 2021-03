Verstappen en Perez krijgen geüpgradede RB16B tijdens eerste race in Bahrein

Na een geweldige wintertest stopt het goede nieuws niet voor het team uit Milton Keynes. Pierre Wache, technisch directeur bij Red Bull Racing, heeft laten weten dat Max Verstappen en Sergio Perez upgrades kunnen verwachten op de RB16B voor de eerste race van het 2021-seizoen.

Waar velen er over eens zijn dat de RB16B als snelste uit de wintertest kwam - waaronder ook Mercedes zelf - zal de auto nog meer verbeterd worden. Pierre Wache heeft in een persbericht van Red Bull Racing laten weten dat het uitmuntende werk van het team ervoor heeft gezorgd dat het team in de gelegenheid is om upgrades mee te nemen.

"Eerlijk gezegd, het ontwikkelen voor de eerste vrije training in Bahrein begon al na dag één van de wintertest", zo vertelt Wache. "We zouden nooit wachten tot de test voorbij was op zondagavond. We hebben ontzettend veel onderdelen getest tijdens de wintertest, om er zodoende achter te komen welke onderdelen wel werken en welke onderdelen er niet werken op onze auto", zo vertelt Wache.

"We proberen in alle tijden de ontwikkeling te sturen, en we hebben wat kleine upgrades voor race één in Bahrein. Onze coureurs rijden ook nog altijd veel in de simulator om te kijken of we onze geteste onderdelen kunnen correleren met de baan en hoe we onze middelen in de auto kunnen gebruiken om de balans te verbeteren."

"Wanneer je een onderdeel op een bepaalde manier ziet gedragen en denkt "dit kan ik oplossen", dan ga je naar de simulator, maakt de nodige aanpassingen en kijkt of het in het echt ook opgelost is", zo legt Wache verder uit.

Honda heeft afgelopen winter ook niet stil gezeten; Pierre Wache legt uit dat brandstof-leverancier Exxonmobil een nieuwe brandstof heeft ontwikkeld, en het team daar al vooruitgang in vermogen door heeft gezien.

"Op de volledige auto-dyno die we gebruiken kunnen we al vooruitgang zien in prestaties ten opzichte van vorig jaar; dat is een combinatie tussen een verbetering van de motor zelf en een verbetering in de brandstof. Uiteraard hebben alle andere motorleveranciers hard gewerkt dus we weten niet of dit ons naar voren zal brengen of niet, maar we zijn in ieder geval erg dankbaar voor al het werk wat onze partners hebben verricht over de winter", zo concludeert Pierre Wache.