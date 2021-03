Geen toeschouwers bij Grands Prix van Emilia-Romagna en Portugal

Bij de Grand Prix van Bahrein komend weekend zijn wel fans aanwezig - iedereen die gevaccineerd is tegen het coronavirus of recent hersteld is van een besmetting kan immers kaarten kopen voor het evenement. De twee races die volgen zullen zich echter voor volledig lege tribunes afspelen.

Op 18 april staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma op het circuit van Imola. Het plan was om wel iets van toeschouwers toe te laten, maar Europa is nog altijd in de greep van de coronapandemie en dus ziet de organisatie af van racen met publiek.

Ook het evenement erna, de Grand Prix van Portugal op het circuit van Portimao, zal geen fans verwelkomen. Persbureau EFE stelt dat de organisatie de knoop door heeft gehakt om geen publiek toe te laten. Pijnlijk, want Portimao was vorig jaar nog de eerste race van het seizoen waarbij toeschouwers wel aanwezig mochten zijn.

Eerder liet de organisatie van de Grand Prix van Azerbeidzjan al weten een race achter gesloten deuren - en dus zonder publiek - te houden dit jaar.