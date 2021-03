Ryan Blaney heeft getriomfeerd in de zesde race van het NASCAR-seizoen 2021. Op de Atlanta Motor Speedway in de staat Georgia schreef hij de Folds of Honor Quiktrip 500 op zijn naam. Kyle Larson domineerde vrijwel de gehele race, maar moest aan het eind toch genoegen nemen met de tweede plaats achter Blaney. Alex Bowman completeerde het podium. Bekijk hieronder de samenvatting van de Folds of Honor Quiktrip 500 op de Atlanta Motor Speedway.