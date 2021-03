Volkswagen Group benaderd door Formule 1 om toe te treden

De Formule 1 doet er alles aan om meer autofabrikanten te enthousiasmeren om in de koningsklasse van de autosport te stappen. Na 2021 vertrekt Honda uit de Formule 1 en bevat de sport nog maar drie automerken: Mercedes, Ferrari en Renault. De Honda-motor blijven gelukkig wel behouden, Red Bull neemt de krachtbronnen in eigen beheer via het nieuw opgerichte Red Bull Powertrains.

In 2025 wil de Formule 1 een nieuwe motorformule introduceren en die nieuwe reglementen moeten het aantrekkelijker maken en de drempel verlagen voor autofabrikanten om toe te treden. De koningsklasse van de autosport richt de pijlen vooral op de Volkswagen Group. Audi en Porsche, twee merken van de VW Group, zijn al regelmatig in verband gebracht met de Formule 1.

De Formule 1 is er actief mee bezig, blijkt uit de woorden van Porsche-directeur Oliver Blume tegenover Marca. "Autosport behoort tot het DNA van Porsche en wij zijn altijd geïnteresseerd in competitie waarin we technologie kunnen ontwikkelen die ons van pas kan komen voor de straatauto's. De Formule 1 heeft ons gebeld en gevraagd of de VW Group wellicht belangstelling heeft om in te stappen."

"We hebben nog geen beslissing genomen, maar het wordt bestudeerd. Het is ook nog niet bekend of dat dan met Audi of Porsche zou zijn. Alles is afhankelijk van de nieuwe regels voor 2025. Totdat daar meer over bekend is focussen we ons op de toerwagens, het WEC - waar we met een nieuwe prototype voor de winst in het IMSA-kampioenschap en op Le Mans, Sebring en Daytona willen gaan - en de Formule E", aldus Blume.