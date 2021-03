Nikita Mazepin oneens met analyse: "Beste stuurlui staan aan wal"

Haas F1-debutant Nikita Mazepin heeft met verbazing kennis genomen van een analyse van de driedaagse wintertest in Bahrein die hij ergens tegenkwam. Volgens een van de journalisten hanteerde de 22-jarige Rus een aanvallende rijstijl tijdens de testdagen op het circuit van Sakhir.

Het tegendeel is echter waar, beweert Mazepin tegenover Match TV. "De BBC-journalist in kwestie schreef dat ik veel aan het aanvallen was tijdens de test, wat een interessante opvatting is. Met zo weinig tijd om te testen val je juist minder aan dan gebruikelijk. Een crash zou kostbaar tijdverlies betekenen, het zou gelijk een kritieke situatie opleveren. Ik ben het dan ook niet eens met deze analyse, maar zo zie je maar dat de beste stuurlui soms aan wal staan", reageerde Mazepin een beetje cynisch.

De rookie weet dat hem mogelijk een lang en zwaar debuutseizoen te wachten staat, aangezien Haas F1 weinig middelen steekt in de ontwikkeling van de VF-21 en met een schuin oog reeds naar 2022 kijkt. Mazepin: "Tijdens de test waren we in staat om te voelen en zien hoe onze auto zich gedraagt ten opzichte van de overige wagens en het was moeilijk."

"Aan het begin van het seizoen maak ik de voorspelling dat ik vooral met mijn teamgenoot Mick Schumacher zal duelleren. Afgezien daarvan wil ik elke race zo hoog mogelijk eindigen. Daarnaast is mijn doel voor dit seizoen om mezelf zo goed mogelijk in de Formule 1 te integreren. Ik heb in geen enkele opstapklasse zo'n absolute aanpak gezien als nu in de Formule 1, dus het is zaak zo min mogelijk fouten te maken, geleidelijk te leren en progressie te boeken", aldus de Rus.