'Alonso vindt nieuwe Alpine te traag en vreest kwalificatie buiten top 10'

Fernando Alonso heeft toegegeven dat zijn Alpine voor 2021 nogal te traag is. Dat claimt de Spaanse journalist Antonio Lobato. Lobato en Alonso staan op goede voet en zijn erg close met elkaar sinds zijn debuut in de F1 in 2001.

Lobato vertelde na de officiële test in Bahrein aan de sportkrant Marca: "Ongeacht zijn recente ongeval, zijn leeftijd en wat er verder nog wordt gezegd, Alonso ziet eruit als een stier. De Alpine lijkt absoluut betrouwbaar. Ik had een babbeltje met Fernando. Hij zei dat alles goed ging, maar dat de auto traag was en dat het moeilijk zal worden om het derde deel van de kwalificatie te halen."

Winst vinden in de fabriek

De 39-jarige Alonso sprak donderdag tegen de Spaanse media en ontkende niet dat Alpine werk te doen heeft om dichter bij de voorkant van de grid te komen. "We moeten nog steeds werken, we moeten nog wat meer over de auto begrijpen, we moeten nog steeds de winst vinden die we in de fabriek zien om op het circuit vrij te spelen", zei hij.

"Maar ik ben blij en ga ik genieten van de eerste races. Ik ben blij om weer in de paddock te zijn en terug te keren naar de Formule 1 in het algemeen. Hopelijk wordt het een goed jaar voor iedereen, met een zeer ambitieuze kalender van 23 races. Hopelijk zijn er over een paar maanden interessante races en kunnen toeschouwers op de tribunes", voegde Alonso eraan toe.