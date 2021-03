Hamilton roept F1 op woorden over diversiteit om te zetten in daden

Mercedes-coureur Lewis Hamilton is over het algemeen te spreken over de nieuwe richting die de Formule 1 inslaat voor de WeRaceAsOne-campagne, maar de zevenvoudig wereldkampioen verwacht wel meer daadkracht van de koningsklasse van de autosport. Het mag niet bij alleen maar mooie woorden blijven, de Brit verlangt dat de Formule 1 er ook naar handelt.

Hamilton vertelde over de bijeenkomst waarbij Formule 1-directeur Stefano Domenicali de rijders informeerde over de nieuwe speerpunten van de campagne: "Het was een goed overleg. Het is een goede eerste stap van Stefano om de tijd te nemen om dit met ons te bespreken en open de discussie te voeren over hoe we deze sport verder kunnen verbeteren."

"Er was niet veel discussie. Ze hebben ons hun plannen uitgelegd en die kunnen we nu laten bezinken en daar later op terugkomen. Er was geen noodzaak om op dat moment dingen te regelen. Ze voeren wat aanpassingen door aan de campagne en die zijn in mijn ogen positief."

"Vorig jaar was de slogan 'WeRaceAsOne'. Dit jaar hebben we actie nodig. Dat is zo ook aan ons medegedeeld. En daar moeten we nu ook echt voor zorgen. We moeten gesprekken blijven voeren, maar het is nu zaak om ook actie te ondernemen voor meer diversiteit en inclusie in deze sport. Wat dat betreft zitten we op één lijn, de Formule 1 streeft dezelfde doelen na."

De Formule 1 zet het vorig jaar in het leven geroepen WeRaceAsOne-initiatief dit jaar door, zij het in een andere vorm. Draaide het in 2020 nog om de bestrijding van de coronapandemie en ongelijkheid, voor 2021 krijgt het initiatief drie nieuwe speerpunten. De focus verschuift voor komend seizoen naar duurzaamheid, diversiteit en inclusie en de lokale gemeenschap.