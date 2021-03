De organisatie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië en de Formule 1 onthulden eerder vandaag de lay-out voor het nieuwe stratencircuit van Jeddah, waar op 5 december aanstaande voor het eerst geracet zal worden. De baan voert langs de kust van de Rode Zee, meet 6.175 meter lang, bestaat uit 27 bochten in totaal en is met een verwachte gemiddelde snelheid van 250 kilometer per uur ontzettend snel. Kruip hier aan boord van een virtuele bolide voor een rondje Jeddah Street Circuit: