Raikkonen na schermutselingen met Sainz: "Hij wilde spelletjes spelen"

De laatste dag van de driedaagse wintertest op het circuit van Sakhir in Bahrein kende nog een opmerkelijk incident in de slotfase. Ferrari-coureur Carlos Sainz dook bij bocht 10 op het allerlaatste moment binnendoor bij Alfa Romeo-rijder Kimi Raikkonen. De Fin kon net op tijd uitwijken om een botsing te voorkomen, al leek het wel of de twee elkaar even licht geraakt hadden.

Raikkonen meent echter dat er van contact geen sprake was. "Ik geloof niet dat we elkaar geraakt hebben, ik heb in ieder geval niets gevoeld. Ik had geen flauw benul dat hij daar aan de binnenkant voorbij zou proberen te komen. Ik zag hem pas op het laatste moment en stuurde naar rechts. Volgens mij was hij een beetje boos en wilde hij spelletjes spelen, ik weet het niet."

De wereldkampioen van 2007 sloot de testdag af op een vierde plaats en hij reed maar liefst 166 ronden. Aan de uitslag van een test valt weinig te ontlenen, maar Raikkonen voelde deze week in Bahrein wel dat de nieuwe C41 van Alfa Romeo beter aanvoelt dan zijn voorganger.

"Het is slechts een test en je weet nooit wat de rest doet, maar het gevoel is in elk geval beter dan vorig jaar", vervolgt de 41-jarige Fin. "We waren sneller ten opzichte van anderen dan afgelopen seizoen, maar zoals gezegd is dit pas de voorbereiding. De wegligging van de wagen is tenminste beter. Over een paar weken zullen we zien waar we echt staan."