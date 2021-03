Daniel Ricciardo over eerste indruk Mercedes-krachtbron

Daniel Ricciardo heeft naar eigen zeggen een uitstekende ochtend gehad in de McLaren. Hij was het snelste gedurende de ochtendsessie en ondervond geen problemen. Ook was het voor het eerst in zijn Formule 1-carrière dat hij een representatieve kilometers heeft kunnen maken met een Mercedes-krachtbron.

"Ja, dat was zeker goed", zo vertelt Ricciardo. "We weten uiteraard nog niet wat de maatstaf is, daarvoor moeten we nog niets langer wachten - waarschijnlijk tot Q3 over twee weken. Alles ging soepel vanochtend, dus heel blij hier!"

Ook kaartte Ricciardo aan dat de snelheid van elke auto nog niet geheel representatief gezien kon laten worden, aangezien de omstandigheden van de tests anders zijn dan die van de race over twee weken. "Het was warm, winderig en er lag heel veel zand, dus het was best lastig om de auto over de baan te krijgen. Echter, het voelde hoe dan ook erg goed om weer met de wagen de baan op te kunnen."