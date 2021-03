Onzekerheid troef rondom doorgaan Grand Prix van Canada

De organisatie van de Canadese Grand Prix in Montreal durft nog geen uitspraken te doen of het evenement dit jaar gewoon door kan gaan, terwijl de tijd toch begint te dringen. De Grand Prix van Canada staat gepland voor 13 juni en omdat het Circuit Gilles Villeneuve een semi-stratencircuit is, heeft het een langere aanlooptijd nodig voor de opbouw.

Dat betekent dat promotor Francois Dumontier en de Canadese autoriteiten niet al te lang meer kunnen wachten met het doorhakken van knopen. De burgemeester van Montreal heeft al laten doorschemeren uitstel voor de Grand Prix niet uit te sluiten. En de lokale baas van de gezondheidszorg is niet van plan 'festiviteiten met veel publiek' toe te staan.

Kortom, de Grand Prix van Canada is allerminst zeker. Dumontier probeert de moed erin te houden. Aan La Presse vertelt hij: "Als we kijken naar de betrokken landen en de vaccinatiecampagnes die steeds meer op stoom beginnen te raken, dan zien we echt licht aan het einde van de tunnel. Die tunnel is misschien nog lang, maar de berichtgeving is hoopgevend en bemoedigend."

Het is echter 'te vroeg' om te kunnen verkondigen dat de Canadese Grand Prix definitief wel of niet door kan gaan. Dumontier vervolgt: "Diverse scenario's zijn nog steeds mogelijk en ja, misschien komt een racedatum in juni te vroeg. Maar we hebben nog wat weken te gaan en we moeten wel wat organiseren om niet overrompeld te worden als het licht op groen springt."

Quarantaine

Een belangrijk knelpunt is de verplichte quarantaine voor internationale reizigers die in Canada geldt. Een quarantaine-verplichting was ook de belangrijkste reden voor het uitstel van de Australische Grand Prix. "Zoals het er nu voor staat zou die quarantaine ook gelden voor de Formule 1-teams en ik weet niet hoe we daaraan kunnen voldoen met de Grand Prix van Azerbeidzjan een week eerder."

"Technisch gezien is de bubbel rondom de Formule 1-wereld op dat moment gewoon nog van kracht. Het is lastig om daar verder een inschatting van te maken. Zonder denigrerend over te willen komen, maar een Grand Prix is een enorme onderneming. We zijn verplicht om na te denken over de mogelijke gevolgen van zo'n evenement in de huidige situatie", besluit Dumontier.