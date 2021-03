Mercedes-coureurs rijden testsessies om en om

Vandaag starten de testdagen op het Bahrain International Circuit. De 10 teams zullen proberen zoveel mogelijk kilometers te maken aangezien de eerste race van het 2021-seizoen op het zelfde circuit zal plaatsvinden. Daarnaast hebben de teams slechts drie dagen om hun testprogramma's af te werken.

Mercedes gaat ook het 2021-seizoen in als absolute favoriet. Het team uit Brackley zal proberen een achtste opeenvolgende constructeurstitel te bemachtigen.

In het overzicht hieronder wordt duidelijk gemaakt welke Mercedes-coureur in welke sessie aan het stuur zit. Valtteri Bottas mag aftrappen, waarna Lewis Hamilton de W12 in de middag overneemt. Op zaterdag is dit andersom, en op zondag zal Bottas opnieuw aftrappen.