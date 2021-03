Formule 1 krijgt sprintrace op Silverstone tijdens GP-weekend

De Grand Prix van Groot-Brittannië is pas later dit jaar, maar er is nu al iets bijzonders aan dat raceweekend. De Formule 1-baas Stefano Domenicali zei dat het circuit een van de drie locaties is, waar de Formule 1 een nieuw format gaat uitproberen. Zo vertelde hij vandaag in een interview met de Daily Mail.

De Formule 1 is opzoek om de races nog spannender en leuker te maken. Het Northamptonshire-circuit wordt een van de drie locaties die dit seizoen de nieuwe formule zullen uitproberen. Het weekend gaat er daardoor ook anders uitzien. Normaal hebben we de kwalificatie op de zaterdag, maar dit zal nu op vrijdag gaan gebeuren. Dit zal dan ten koste gaan van de tweede vrije training. De verkorte race is ongeveer een derde van de lengte van de Grand Prix van zondag.

Vandaag zal er meer duidelijkheid naar buiten komen. Ze gaan alles vandaag bespreken en naar buiten brengen voor de teams. De Formule 1-baas legt het uit tegenover de Daily Mail. "We leggen de laatste hand aan de fijne kneepjes ervan. We willen zeker niet het prestige van de Grand Prix zelf wegnemen. Dat blijft het hoogtepunt van het weekend.”

Meer actie

“We hebben de kwalificatie op vrijdag en dan de sprintkwalificatie op zaterdag. Het zal de dag voor de race voor een zinvolle actie zorgen. Het geeft fans, media en omroepen meer inhoud. Het duurt ongeveer een half uur. Er zal geen podiumviering zijn. Dat wacht tot zondag. Maar er zullen punten worden toegekend, hoeveel moet er nog worden beslist. Of uit de race ook de grid komt en hoe het verder verloopt, moet ook nog worden bepaald. Wat ik wel kan zeggen is dat Silverstone een sprintrace zal houden. "

De Italiaanse, Braziliaanse en Canadese Grands Prix zijn naar verluidt de kanshebbers om de andere twee sprintrace-proeven te organiseren.