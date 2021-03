Wet van remmende voorsprong moet Red Bull naast Mercedes brengen

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko heeft in een interview met Servus TV hoog van de toren geblazen. De Oostenrijker beschouwt het komende seizoen als ideale gelegenheid om de hegemonie van Mercedes eindelijk te doorbreken. De voorbereiding van Red Bull Racing is vlekkeloos verlopen en de zwanenzang van motorenpartner Honda moet een afscheid in stijl worden.

Bovendien zal Mercedes toch wel een keer de limiet van het mogelijke bereikt hebben, toch? De wet van de remmende voorsprong moet Red Bull Racing naast de titelhouder brengen. Marko: "We weten dat zij ook niet stilzitten, dus ik hoop dat hun sprong niet meer zo groot is nu hun motor al in het achtste jaar zit. Die ontwikkelingscurve moet toch ergens beginnen af te vlakken."

De Oostenrijker is lyrisch over de nieuwe krachtbron die Honda heeft geproduceerd. "De voorbereiding op dit seizoen is de beste die we in de laatste zeven jaar hebben gehad. Ons doel is de wereldtitel en zelfs als outsiders kunnen we die titel pakken. De nieuwe Honda-motor is een knap staaltje werk. Honda heeft meer performance gevonden voor 2021 en de zwakke plekken geëlimineerd."

"Ik ben vol vertrouwen over de nieuwe Honda-krachtbron. Er waren wat problemen in de voorbereiding, maar dat kwam door slordigheden. Het was niets wat zou duiden op serieuze mechanische of elektronische problemen", aldus Marko.