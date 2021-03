Red Bull een optie voor Porsche: "We bekijken mogelijkheden in de F1"

Red Bull zou een motorpartnerschap kunnen aangaan met een bedrijf als Volkswagen, waarbij Helmut Marko onthult dat beide bedrijven in gesprek zijn met elkaar maar er is nog niets besloten. Vorige week bevestigde Porsche vice-president Fritz Enzinger dat de autofabrikant, samen met het moederbedrijf Volkswagen, de motorbesprekingen van de Formule 1 in 2025 in de gaten houdt.

Volgend jaar wordt de ontwikkeling van de krachtbronnen van de sport bevroren tot 2025, wanneer nieuwe regels van kracht worden.

Enzinger vertelde de BBC: "Porsche en Volkswagen AG houden zich aan de constant veranderende regelgeving in alle relevante raceseries over de hele wereld. Dit is ook het geval met betrekking tot de opkomende nieuwe motor- en aandrijflijnverordening voor de Formule 1 vanaf 2025."

Dit leidde tot speculatie over met welk team of welke teams Porsche zou kunnen aansluite. Red Bull wordt al jaren de favoriet genoemd gezien het team uit Milton Keynes Honda als hun motorleverancier na dit seizoen kwijtraakt en in plaats daarvan de krachtbronnen zelf gaat onderhouden van 2022 tot eind 2024.

Marko bevestigt gesprekken met Porsche

Marko heeft bevestigd dat er gesprekken plaatsvinden, maar zegt dat er niets is besloten. Tegenover Servus-TV zei de Red Bull-adviseur: "Ik heb in het verleden met veel bedrijven gesproken. We praten met bedrijven over mogelijke samenwerkingsverbanden, maar er is nog niets besloten. Red Bull moet allereerst zelfvoorzienend zijn met een eigen motor."

"We hoeven nu alleen de motor vanaf 2022 te onderhouden, maar we hebben de technische mogelijkheden om de motor ook zelf te ontwikkelen omdat de nieuwe regelgeving vanaf 2025 moet zorgen voor een eenvoudigere en goedkopere motor."