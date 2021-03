FIA presenteert schema eerste persconferenties tijdens testdagen Bahrein

Aanstaand weekend zullen de testdagen op het Bahrain International Circuit van start gaan. De teams zullen zoveel mogelijk kilometers proberen te maken om zo sterk mogelijk voor de dag te komen wanneer twee weken later de vijf rode lampen doven.

Normaal gesproken wordt er voor persconferenties een selectie gemaakt wie er voor de media moeten verschijnen, maar dit keer is iedereen aan de beurt. Zie in onderstaand overzicht wie wanneer zal verschijnen in de persconferenties tijdens de testdagen in Bahrein. Deze persconferenties worden live uitgezonden op het YouTube-kanaal van de Formule 1.