Formule 1 lanceert verbeterde versie van videoplatform F1 TV

De Formule 1 lanceert voor het seizoen 2021 een update voor hun eigen videoplatform F1 TV. De aanpassingen moeten het voor de fans en kijkers makkelijker maken om content en materiaal te vinden in het uitgebreide beeldarchief, bestaand uit meer dan 2000 uur materiaal. Dat moet de kijkervaring aanzienlijk verbeteren.

Daarnaast is de technologische kant onder handen genomen. Gebruikers kunnen voortaan video's streamen bij een kwaliteit van 1080 pixels en 50 frames per second. Verder maakt de Formule 1 het mogelijk om F1 TV nu via Chromecast en Airplay naar de televisie te casten, zodat de kijkers het beeldmateriaal gewoon op hun televisie kunnen bekijken.

Ian Holmes, directeur mediarechten bij de Formule 1: "We zijn verguld met de hernieuwde lancering van F1 TV op weg naar het komende seizoen, met diverse aspecten om de ervaring van het product te verbeteren en het bekijken van ons uitgebreide archief makkelijker te maken. Accenture heeft ons geholpen om F1 TV naar een hoger plan te tillen en ik ben benieuwd hoe het platform zich verder zal ontwikkelen, terwijl wij blijven streven om de Formule 1 op zoveel mogelijk verschillende manieren aan te bieden."