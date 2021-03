Kyle Larson heeft de vierde race van het NASCAR-seizoen 2021 gewonnen. Op de Las Vegas Motor Speedway schreef hij de Pennzoil 400 op zijn naam. Het was zijn eerste overwinning sinds 2019. Vorig jaar raakte Larson in opspraak nadat hij tijdens een simrace een racistische term had gebruikt, waarna door zijn team werd ontslagen. Hij is nu helemaal terug. Brad Keselowski en Kyle Busch completeerden het podium. Bekijk hieronder de samenvatting van de Pennzoil 400.