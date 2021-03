In de Formule 1 wint de combinatie en niet het individu. Coureurs van andere renstallen met elkaar vergelijken is onbegonnen werk. Het mondt vaak uit in speculatie op basis van ranglijstjes. De meest betrouwbare graadmeter is de strijd tussen teamgenoten. Coureurs worden vaak afgezet tegen hun stalgenoten om te bepalen hoe goed ze zijn. In deel zeven van deze saga nemen we Lewis Hamiltons laatste teamgenoot bij McLaren onder de loep: Jenson Button (2010-2012).



DEEL 1: WAT GOED IS, KOMT SNEL

DEEL 2: DE GROTE DOORBRAAK

DEEL 3: DE SECONDANT DIE IN HET HOOFD KROOP VAN ALONSO

DEEL 4: VAN ROOKIE TOT BIJNA WERELDKAMPIOEN

DEEL 5: VAN HERO TOT ZERO

DEEL 6: EEN TEAMMAATJE TE GROOT



2012: PECH EN NOG EENS PECH

Verhalen over een vertrek van Hamilton bij McLaren, bleef rondcirkelen in de media. De 27-jarige coureur wilde nog een keer kampioen worden, maar elke keer kwam de Brit tekort. Toch herhaalde Hamilton continu dat hij graag wilde blijven bij de renstal uit Woking. Maar als de nieuwe MP4-27 tegen zou vallen, zou de Brit een vertrek overwegen.

De belangrijkste regelverandering dat impact had op de nieuwe McLaren, was de verdwijning van de blown diffuser. Hamilton vond na deze aanpassing dat zijn wagen moeilijker te besturen was. Ook ging het gerucht dat de Brit niet tevreden was met de nieuwe bolide. Maar via de officiële kanalen liet de McLaren-coureur optekenen dat de MP4-27 in de basis een betere en snellere wagen was dan zijn voorganger.

Aan zijn woorden was niks gelogen. In de openingsrace in Melbourne pakte McLaren een volledige eerste startrij. Hamilton stond op pole, maar kon daar niet lang van genieten. Button was zijn teamgenoot te slim af en veroverde de koppositie. De McLarens reden lange tijd op de eerste en tweede plaats. Een neutralisatie zorgde ervoor dat Vettel zich tussen beide McLarens wurmde. De Duitser hoopte Button nog te bedreigen voor de overwinning, maar moest genoeg nemen met een tweede plek. Button won voor de derde keer de Grand Prix van Australië en zette zijn goede vorm van eind 2011 door.

De snelheid van McLaren was geen toevalstreffer. In Maleisië pakte de renstal weer een volledige eerste startij met een pole voor Hamilton. Maar op de zondag werd de goede uitgangspositie niet verzilverd door Button en Hamilton. Button werd veertiende na een aanrijding en Hamilton kwam niet verder dan een derde plek. Tijdens de derde Grand Prix in China kreeg Hamilton een gridstraf na een wissel van de versnellingsbak en kon vanaf de zevende startpositie nog derde worden. Button werd tweede en moest zijn meerdere erkennen in Nico Rosberg, die in zijn ‘Silberpfeile’ voor het eerst in zijn carriére een F1-race won. Hoewel Hamilton nog geen zege op zak had, ging de Brit wel aan de leiding van het kampioenschap.

De races daarna was McLaren geen schim meer van zichzelf. In Bahrein reed Hamilton derde, maar door slecht uitgevoerde pitstops werd de Brit naar achteren geworpen. Een achtste positie en twee schramele puntjes was het enige wat overbleef. Button kreeg in de race eerst te maken met een lekke band en moest later uitvallen aan het einde van de Grand Prix. In Spanje behaalde Hamilton wel de poleposition, maar werd gediskwalificeerd na het overtreden van de brandstofregels. Button kwalificeerde zich op een teleurstellende negende plaats. Op de zondag vocht Hamilton terug naar een achtste plaats voor Button die negende werd. Twee weken later in Monte Carlo vertrok Hamilton als derde, maar verloor in de wedstrijd twee posities door het zoveelste geklungel bij de pitstops. Button stond voor een raadsel na zijn dertiende tijd op de zaterdag en was kansloos voor een topklassering. Op de zondag kon de Brit weinig inbrengen en zat lang vast achter voormalig McLaren-coureur Heikki Kovalainen. Uiteindelijk viel Button uit door een lekke band.

McLaren zat in neerwaartse spiraal, maar het kampioenschap kwam nog niet in gevaar. Bovenaan in de stand waren de verschillen klein. Er was geen topfavoriet zoals in 2011. Zes verschillende winnaars in evenveel Grands Prix onderstreepte dat statement. De renstal hoopte op nieuw succes in Canada. Button kwam weer snelheid te kort en kwam niet verder dan een tiende plaats op de startgrid. In de race werd het van kwaad tot erger voor de kampioen van 2009. Om onverklaarbare reden kwam Button niet op gang en viel steeds verder terug. Uiteindelijk finishte hij op de zestiende plaats. Dat was in groot contrast met Hamilton die de race won en de leiding in de stand heroverde.

Het kampioenschap werd vervolgd in Valencia, Engeland en Duitsland. Deze races waren voor McLaren teleurstellend verlopen. Hamilton werd uit de wedstrijd getikt door Pastor Maldenado in het gevecht om de derde plek. Alonso won in zijn thuisland en pakte opnieuw de koppositie in de rangschikking. In Engeland had Hamilton een bijrol met een achtste positie en in Duitsland viel hij uit met een lekke band nadat hij over troep reed dat nog op de baan lag. Button zat nog steeds in een vormdip, maar leefde op in Duitsland door een tweede plek in de race. Zijn eerste podium sinds China. In de tussenstand zag Hamilton Alonso steeds verder uitlopen en hij stond 62 punten achter. De Spanjaard was goed op weg om de hegemonie van Red Bull te doorbreken.De laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft was in Hongarije. Hamilton deed goede zaken en won in Budapest, terwijl Button niet verder kwam dan de zesde plaats.



Na de zomerpauze was er de Grand Prix van België. Button won het het interne kwalificatieduel en pakte de pole. Hamilton was daar verbolgen over. Via Twitter postte de Brit geheime data om te laten zien hoe het kon dat hij werd verslagen. Button was daar niet blij mee en sprak met zijn teamgenoot een hartig woordje over. McLaren verklaarde later in een statement dat er door dit incident geen wig ontstond tussen Hamilton en de renstal. Er gingen namelijk geruchten rond dat de Brit met deze actie aanstuurde op een vertrek uit Woking.



In de Grand Prix viel Hamilton in de eerste ronde uit door een gevaarlijke manouvre van Romain Grosjean. De Fransman elimineerde ook Alonso, Perez. Deze actie bezorgde hem een ban voor een race. Button won overtuigend en pakte zijn tweede overwinning van het seizoen. In Italië waren de rollen tussen de twee McLaren-coureurs omgedraaid. Hamilton won en Button viel uit door mechanische pech. In de stand klom Hamilton op naar de tweede positie en het gat naar Alonso was nog maar 37 punten. Button stond op plaats zes en liep het hele jaar achter de feiten aan. Een tweede titel was voor hem ver uit zicht.

Europa werd achtergelaten en het seizoen ging verder in Azië. In Singapore begon Hamilton ijzersterk en pakte de pole. In de race was de Brit op weg naar de overwinning totdat zijn wagen uitviel met een kapotte versnellingsbak. Vettel won hierdoor de race met Button daarachter. Hamilton zakte in de stand na de vierde plek achter Vettel en Raikkonen, die dit seizoen een comeback maakte.



In de tussentijd werd bekend dat Hamilton het vertrouwde nest zou verlaten voor een nieuw avontuur bij Mercedes. Het hele seizoen werd gesproken over een contractverlenging, maar de Brit was toe aan verandering en een nieuwe uitdaging. Diezelfde uitdaging die Button zocht bij zijn overstap naar McLaren. De renstal en Hamilton wilde waardig afscheid nemen van elkaar door alles te geven in de laatste wedstrijden.

In Japan kende Hamilton een matige kwalificatie met een negende positie. Button startte op de derde plek. In de Grand Prix vocht Hamilton zich terug naar de vijfde plek twintig seconden achter zijn teamgenoot. Vettel won voor de tweede keer achter elkaar en vocht zich terug in de strijd om de titel. De gifbeker van McLaren was nog niet leeg gedronken. Tijdens de Grand Prix van Zuid-Korea viel Hamilton vanaf plaats vier terug naar de tiende plek door een falende anti-rollbar. Button werd uit de wedstrijd gereden door een overmoedige actie van Kobayashi. De Japanner probeerde in de derde bocht zich tussen Rosberg en Button te wurmen, maar dat ging mis. Vettel won voor de derde keer op rij en nam de leiding over van Alonso in de stand.

Hamilton had theoretisch nog kans op het wereldkampioenschap, maar met 62 punten achterstand, vier races te gaan in een moordende competitie was het behalen van een tweede titel zo goed als onmogelijk. Button was al uitgeschakeld. 'Als' in de sport telt niet, maar als de snelle MP4-27 betrouwbaarder was geweest en de pitstops soepeler zouden verlopen, dan zou Hamilton een van de grote kanshebbers zijn geweest voor de titel.



De Aziatische trip eindigde in India. McLaren pakte een volledige tweede startrij, maar kon in de Grand Prix geen vuist maken. Alonso verschalkte beide McLarens en Webber, waardoor Hamilton en Button huiswaarts keerde met een vierde en vijfde plek. De race in Abu Dhabi, waar Hamilton de laatste twee edities won, begon hoopvol. De Brit pakte zijn zesde pole en was de favoriet voor de overwinning. Maar zoals zo vaak dit seizoen, sloeg het noodlot toe. In leidende positie viel de kampioen van 2008 uit na het wegvallen van de benzinedruk. De sterk presterende Kimi Raikkonen greep zijn kans, won de wedstrijd en hield knap de Ferrari van Alonso achter zich. De Fin verstevigde zijn derde positie in de stand. Alonso finishte voor Vettel en liep drie punten in.



Na de race in Abu Dhabi waren er nog twee titelkandidaten over: Alonso en Vettel. Het verschil tussen die twee was maar tien punten. Met nog twee Grands Prix op de kalender lag die strijd volledig open. Voor de eerste keer sinds 2007 werd er weer afgereisd naar de Verendigde Staten. Dit keer niet op de road course van Indianapolis, maar op de net geopende baan van Circuit of Americas in de staat Texas. De eerste Grand Prix op deze ondergrond werd gewonnen door Hamilton. Vettel startte wel op pole, maar moest zijn meerdere erkennen in de Brit. De Duitser liep wel uit op Alonso die derde werd. Button werd vijfde achter Massa.

Het kampioenschap zou net als in 2010 in de laatste wedstrijd worden beslist. Dit keer was Brazilie het decor. Alonso ging met vol vertrouwen de wedstrijd tegemoet. In 2005 en 2006 won de Spanjaard zijn kampioenschappen in Interlagos. Hamilton begon zijn laatste weekend voor McLaren uitstekend. De Brit pakte de pole. Button maakte het feest compleet door als tweede te eindigen in de kwalificatie. Vettel stond daar vlak achter en Alonso stond op plek vijf. De Duitser had dertien punten voorsprongen en daarmee de beste papieren om zijn derde wereldtitel op rij te halen.

Vooraf was er dreiging van regen, maar het het hele veld begon op droogweerbanden. Bij de start hield Hamilton de leiding. Massa kende een wereldstart en dwong Button naar de derde plek. Alonso en Vettel verloren een aantal posities, maar met nog een hele race in het vooruitzicht kon er nog veel gebeuren. Totdat de Duitser in bocht drie in de rondte werd getikt. Coureurs achter hem konden Vettel net aan ontwijken. Wonder boven wonder was er geen schade aan zijn Red Bull en bleef zijn kampioensdroom in leven. De regerend kampioen moest van achteraan aan de bak. Alonso moest minimaal in de top vier eindigen om kans te houden op zijn derde titel.

In ronde acht drong Button aan bij zijn teamgenoot en haalde hem in. Nico Hulkenberg in de Force India, die vooraf geen kandidaat was voor de zege, stormde naar voren. Hij pakte zelfs de leiding af van Button en leek op weg te zijn naar een stunt. In de tussentijd pakte Hamilton op versere banden de tweede positie af van Button. De uittredend McLaren-coureur ging nu op jacht naar Hulkenberg. In ronde 48 spinde de Duitser in leidende positie en Hamilton kon profiteren. Zes ronden later zat de Force India-coureur op de staart van de Brit en deed een poging om hem in te halen. Dat ging helemaal mis. Hulkenberg knalde tegen Hamilton en beiden moesten uitvallen. Button profiteerde en won de race en sloot het seizoen in stijl af. Alonso werd met behulp van zijn teamgenoot Massa tweede. Dat was niet genoeg voor het kampioenschap. Vettel werd zesde en won de titel met drie punten verschil. Hamilton werd vierde en Button vijfde in de eindstand. Tussen beiden zat twee punten verschil.

Hamilton versus Button in 2012:

- Kwalificatieduel: 16-4

- Aantal poles: 7-1

- Gemiddelde startpositie was 4,2-6.5

- Aantal gewonnen races: 4-3

- Overige podia: 3-9

- Snelste rondes: 1-2

- Raceduel: 12-8

- Eindklassering: 4-5

- DNF: 5-2

Hamilton versus Button overall

- Kwalificatieduel: 44-14

- Aantal poles: 9-1

- Aantal gewonnen races: 10-8

- Podia: 12-17

- Snelste rondes: 8-5

- Puntenfinishes: 45-47

- Raceduels: 32-26

- Finish met beide wagens: 24-13

- Duel eindklassering: 2-1

- Beste eindklassering: Button (2de)

- Totaal punten: 657-672

- DNF: 13-8



Conclusie na deze zeven delen en hoofdstukken

Door de successen van Hamilton bij Mercedes, vergeet je snel zijn periode daarvoor. Het geheugen laat je ook vaak in de steek, maar zijn ware talent, was ik niet vergeten. De meeste indruk liet die achter in 2007 als rookie. Hamilton was gelijk snel en constistent, hield zijn hoofd koel en deed er alles voor om te winnen. Zijn eerste wereldkampioenschap gaf extra cachet.



Maar Hamilton was ook maar een mens van vlees en bloed en heeft een eigenaardige persoonlijkheid. Hij maakte fouten op de baan en naast de baan en kreeg de nodige kritiek over zich heen. Maar de allerbesten komen altijd sterker terug na tegenslag. En dat deed die. Niet alleen bij McLaren, maar ook later bij Mercedes.



Hopelijk heb ik mooi inkijkje kunnen gegeven over zijn loopbaan.



Bedankt voor het lezen.