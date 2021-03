Nikita Mazepin belooft zijn leven te beteren na 'enorme fout'

Haas F1-coureur Nikita Mazepin is tot het besef gekomen dat hij zich kalmer moet gedragen en meer verantwoordelijkheid dient te pakken als persoon. Dat is een reactie van de Rus op het voorval eind vorig jaar waarbij hij een vrouw onheus bejegende en betastte. Dat kwam hem op een stortvloed aan kritiek te staan en ook Haas F1 haastte zich om de acties van Mazepin te veroordelen.

De Amerikaanse renstal zag zich echter niet genoodzaakt om de roep om het contract met de 22-jarige Rus te verscheuren te honoreren, waardoor Mazepin aan de vooravond van zijn debuutseizoen in de Formule 1 staat. Het incident laat hem voorlopig echter nog niet los, bleek na de presentatie van de livery van zijn auto voor 2021. Al is het maar omdat de media hem blijven bestoken met vragen over dit onderwerp.

Op de vraag of hij begrijpt dat hij onacceptabel gedrag vertoond heeft en waarom het verkeerd was wat hij heeft gedaan, antwoordde Mazepin: "Ja, ik begrijp het. Ik heb verantwoordelijkheid genomen voor mijn daden, zowel op als naast de baan. Als mensen moeten we een bepaald gedrag vertonen om in een kalme, menselijke wereld te leven. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik dat gedrag voortaan zal vertonen."

"Ik heb een enorme fout gemaakt. Ik heb mijn verantwoordelijkheid gepakt, ik heb ervan geleerd en ik kijk ernaar uit om dit jaar mijn leven te beteren en mijn naam te zuiveren. In de Formule 1 geld je als coureur opeens als voorbeeld voor jonge kinderen die tegen je opkijken. Daar hoort een bepaald gedrag bij. Dat heb ik niet gelijk laten zien, ik heb het me helaas te laat gerealiseerd. Ik ben niet blij met wat ik gedaan heb, ik ben er niet trots op."