Sebastian Vettel: "Sprintraces een noodverband, geen oplossing"

Aston Martin-coureur Sebastian Vettel is geen voorstander van de introductie van sprintraces in de Formule 1. De koningsklasse van de autosport is van plan om dit jaar drie keer te experimenteren met een kortere wedstrijd op de zaterdagmiddag, als een soort voorgerecht voor de hoofdrace op zondag. Dit moet in Canada, Italië en Brazilië gebeuren.

Wat Vettel betreft, laat de Formule 1 dat experiment achterwege. De Duitser vertelde bij de presentatie van de AMR21 over het concept sprintraces: "Ik vind het niks, het slaat nergens op. Waarom zou je een voorfinale voor de daadwerkelijke finale houden? Hiermee haal je de focus weg bij de echte problemen waar de Formule 1 mee kampt. Sprintraces vormen een noodverband, geen oplossing."

De Formule 1 Commissie gaf de Formule 1 en de internationale autosportbond FIA de opdracht om de details verder uit te werken, voordat het plan de definitieve zegen van de commissie krijgt. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag of er punten uitgedeeld moeten worden voor de sprintrace op zaterdag. Hier zal later meer duidelijkheid over komen.