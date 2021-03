Azerbeidzjan hakt de knoop door, Grand Prix zonder publiek

De Azerbeidzjaanse Grand Prix zal dit jaar zonder toeschouwers langs de baan plaatsvinden. Dat heeft de organisatie van het evenement op het stratencircuit in hoofdstad Bakoe laten weten. Het nog altijd rondwarende coronavirus ligt hier uiteraard aan ten grondslag.

De pandemie zorgde er vorig jaar al voor dat de Grand Prix van Azerbeidzjan niet door kon gaan. Als gevolg daarvan is het contract van Bakoe met de Formule 1 met een jaar verlengd. De verbintenis loopt nu tot en met 2024 in plaats van 2023, deelde woordvoerder Ayan Najaf-Agayeva aan persbureau Trend mede.

De Grand Prix van Azerbeidzjan staat gepland voor 6 juni. Vanwege de lange aanlooptijd voor de opbouw van het stratencircuit en de uitdaging om een baan in het centrum van de stad vrij te houden van publiek bestaan er twijfels of het evenement wel door kan gaan, maar Bakoe is vastberaden om weer een race - achter gesloten deuren weliswaar - te houden.