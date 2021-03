Daniil Kvyat tekent contract als reservecoureur bij Alpine

De Rus Daniil Kvyat leek van het F1-toneel te verdwijnen maar heeft toch weer zijn weg weten te vinden. De voormalig Red Bull-coureur zal mede vanwege zijn nationaliteit aantrekkelijk zijn geweest voor het nieuwe Franse merk Alpine, waardoor hij is aangetrokken als reservecoureur.

Laurent Rossi, CEO van Alpine, ziet een snelle coureur in de Rus, die voorheen reed voor AlphaTauri, Red Bull en Scuderia Toro Rosso: "Tijdens zijn carrière heeft Daniil een reputatie opgebouwd als een zeer snelle coureur, maar hij heeft ook blijk gegeven van een grote veerkracht. We zijn verheugd dat we weer een vastberaden en getalenteerde coureur in onze gelederen hebben bij het maken van onze eerste F1-campagne als Alpine F1 Team."

Daniil Kvyat, die in het verleden al eens in verband werd gebracht met een overstap naar Renault, is uiteraard blij met deze nieuwe kans: "Ik ben erg blij om lid te worden van Alpine F1. Het team heeft het afgelopen jaar geweldige resultaten behaald en is technologisch zeer geavanceerd. De ontwikkeling is sterk geweest en ik streef ernaar bij te dragen aan deze positieve trend. Ik zal proberen mijn ervaring op en naast de baan te brengen om ook de A521 en toekomstige auto's te helpen ontwikkelen. Als reservecoureur moet je scherp blijven en ik kijk ernaar uit om op verschillende gebieden in het team te integreren."