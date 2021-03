Leclerc was geïntimideerd door F1-sterren gedurende eerste races 2018

Hoewel Charles Leclerc inmiddels zijn positie in de sport heeft bewezen als een heus super-talent, heeft de jonge Monegask toegegeven dat hij gedurende de eerste races van 2018 geïntimideerd raakte van de F1-sterren toentertijd. Nadat Leclerc op zeer dominante wijze de 2017 Formule 2-campagne wist te winnen, mocht hij in 2018 voor Sauber debuteren naast Markus Ericsson. Het seizoen daarna mocht hij voor Ferrari gaan rijden naast Sebastian Vettel.

Toch geeft hij toe dat in begin 2018 hij redelijk in shock raakte wanneer hij besefte dat hij met de coureurs zou racen naar wie hij vroeger op TV keek. "Ik herinner me nog tijdens de eerste paar races dat ik best wel in shock was als ik bedacht dat ik de coureurs die ik vroeger op tv aanbad, nu aan het racen was", zo geeft Leclerc toe. "Dus gedurende de eerste paar races moet ik toegeven dat ik erg geïntimideerd was, maar zo kun je niet door blijven gaan."

"Na een paar races raak je er aan gewend", zo vertelt Leclerc verder. "En nu, elke keer als ik met iemand vecht op de baan denk ik niet na bij wat diegene bereikt heeft."

In 2019 ging Charles Leclerc bijvoorbeeld regelmatig nek-aan-nek met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. "Ik heb zoveel respect voor iedereen in de sport, en bijvoorbeeld Lewis heeft erg veel bereikt in de sport. Maar zodra mijn vizier naar beneden gaat, vecht ik net zo hard met hem als met wie dan ook op de baan."

De 23-jarige begint eind deze maand aan zijn vierde volledige Formule 1-seizoen, en zal worden vergezeld door Carlos Sainz, die Sebastian Vettel vervangt. Leclerc en Sainz zullen hopen dat Ferrari een groot deel van hun verloren snelheid heeft teruggevonden, aangezien Ferrari het slechtste seizoen sinds 1980 achter de rug heeft.